Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, снизили сроки

В 2023 году правоохранители сообщали, что Антон Семикин, Александр Крикун, Марк Прибылев и другие приморцы не позднее февраля 2017 года объединились для отмывания преступных доходов. В прокуратуре отмечали, что за несколько лет фигуранты получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода. В июне этого года Семикину суд назначил 15 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастникам Крикуну, Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену по совокупности преступлений назначено от девяти лет до 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Заявленный прокурором иск о взыскании с фигурантов преступного дохода в сумме более 647 миллионов рублей удовлетворен полностью.