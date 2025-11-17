В Курганской области вынесли приговор главному инженеру, по чьей вине погибли трое сотрудников

«Подсудимый обвинялся в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть трех человек. Он не организовал обеспечение безопасной эксплуатации бункера приема сырья в цехе предприятия, не оборудовав его предохранительной решеткой, которая исключала бы беспрепятственный доступ работников цеха, а также не довел до сотрудников сведения о запрете спускаться в него. В результате чего 12 июня 2023 года три работника предприятия спустились в бункер приема сырья, где погибли от острого отравления аммиаком», — сообщается на сайте Кетовского районного суда.