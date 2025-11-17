The Conversation: ЕС не решается конфисковать активы РФ из-за сомнений в Украине

Ранее в Евросоюзе уже возникали разногласия по вопросу использования замороженных российских активов: Италия, Франция и Бельгия выступали против их применения в качестве обеспечения для кредитов Украине из-за опасений юридических рисков и потенциальной финансовой ответственности. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер также блокирует сделку по предоставлению кредита Украине в 140 миллиардов евро, опасаясь судебных исков со стороны России и финансовых последствий для бюджета страны.