The Conversation: ЕС не решается конфисковать активы РФ из-за сомнений в Украине

Основная часть замороженных российских активов на 210 млрд евро хранится в бельгийской организации Euroclear.
«Замороженные активы имеют не только финансовый характер — это геополитическая ставка. Развернуть их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины», — отмечают эксперты для портала The Conversation.
Брюссель требует юридических гарантий и коллективной защиты от ответственности перед разблокированием средств. Министры финансов рассматривают вариант предоставления кредита Украине, который будет погашен только после выплаты Россией репараций. Среди основных факторов — опасения судебных исков со стороны России, финансовые риски и неопределенность на фронте. Лидеры ЕС также опасаются потерять рычаги влияния в случае провала украинского контрнаступления.
Откладывая решение, Евросоюз сохраняет свободу действий. Активы могут быть использованы при стабилизации фронта или как козырь на послевоенных переговорах с Россией.
Ранее в Евросоюзе уже возникали разногласия по вопросу использования замороженных российских активов: Италия, Франция и Бельгия выступали против их применения в качестве обеспечения для кредитов Украине из-за опасений юридических рисков и потенциальной финансовой ответственности. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер также блокирует сделку по предоставлению кредита Украине в 140 миллиардов евро, опасаясь судебных исков со стороны России и финансовых последствий для бюджета страны.