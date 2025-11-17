ВСУ также продолжают совершать беспилотные налеты на Донецк. Боевики ночью 16 ноября вновь попытались атаковать территорию города. Украинская армия обстреливала Донецк более полутора часа. Известно, что работа российских средств противовоздушной обороны не прекращалась на прекращении всего этого времени. Атаку успешно отразили. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало. За более чем полтора часа над городом перехватили не менее десяти беспилотников. Взрывы громко гремели в небе. Об ударах по Донецку корреспонденты и власти оповещают ежедневно.