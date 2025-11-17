Украинские БПЛА совершили налет на территорию РФ: что известно

Российские системы противовоздушной обороны вновь перехватили несколько десятков дронов ВСУ. Они попытались атаковать РФ вечером 16 ноября. Все беспилотники были сбиты. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.
По данным ведомства, все дроны сбиты в период с 20.00 до 23.00 по Москве. Всего перехвачен 31 беспилотник. Из них 10 БПЛА сбиты над Курской областью. Еще семь дронов уничтожены над Белгородским регионов. По шесть БПЛА перехвачено над территориями Тульской и Орловской областей.
«1 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Воронежской области», — уточнили в Минобороны РФ.
Прошлой ночью украинские дроны атаковали Волгоград. В результате налёта в одном из жилых домов произошел пожар. Возгорание удалось ликвидировать. Обломки дрона также повредили остекление в одном из многоэтажных домов. Всего в Волгограде при атаке БПЛА пострадали три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Погибших в результате инцидентов нет. По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, террористической атаке Киева подверглись жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах. О ЧП стало известно около 01:00 по Москве.
За ночь 16 ноября силы ПВО уничтожили 57 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов ликвидировано над Самарской и Волгоградской областями. Сбито 23 и 17 беспилотников соответственно. Еще по пять дронов перехвачены над Саратовской и Ростовской областями.
ВСУ также продолжают совершать беспилотные налеты на Донецк. Боевики ночью 16 ноября вновь попытались атаковать территорию города. Украинская армия обстреливала Донецк более полутора часа. Известно, что работа российских средств противовоздушной обороны не прекращалась на прекращении всего этого времени. Атаку успешно отразили. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало. За более чем полтора часа над городом перехватили не менее десяти беспилотников. Взрывы громко гремели в небе. Об ударах по Донецку корреспонденты и власти оповещают ежедневно.