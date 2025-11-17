Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский дрон атаковал подстанцию в Ульяновской области

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области. Падение обломков не привело к нарушениям энергоснабжения и жертвам, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Падение обломков БПЛА не привело к нарушениям энергоснабжения в Ульяновской области.

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области. Падение обломков не привело к нарушениям энергоснабжения и жертвам, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«В целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков», — предупредил глава региона в своем telegram-канале. Также сообщается, спецслужбы уже работают на месте падения обломков дрона. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме без сбоев.

Это не первый случай попытки атаки БПЛА на объекты инфраструктуры Ульяновской области. Ранее в Вешкайме также была предотвращена попытка нападения на подстанцию, которая не привела к нарушениям электроснабжения и жертвам. Спецслужбы продолжают работу по обеспечению безопасности региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше