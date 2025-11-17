В Приморье задержан подозреваемый в убийстве соседа

В городе Арсеньеве возбуждено уголовное дело после гибели местного жителя. Преступление произошло 16 ноября. Тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в подъезде его собственного дома на улице Калининской. Как установили следователи, погибший получил множество колото-резаных ран. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Следственный комитет России по Приморскому краю завел уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти человека.
В ходе оперативной работы правоохранители выявили подозреваемого. Им оказался 30-летний сосед погибшего. В его квартире был проведен срочный обыск с привлечением спасателей. В ходе осмотра следователи обнаружили в жилище подозреваемого следы бурого вещества, похожего на кровь.
На данный момент мужчина задержан. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о самой строгой мере пресечения для подозреваемого — заключении его под стражу. В расследовании этого преступления активно участвуют сотрудники Управления МВД России по Приморскому краю.