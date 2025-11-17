Подросток заблудился в горах Алматы и получил обморожение

Как рассказали изданию в Службе спасения Алматы, юноша отстал от своей группы во время спуска в районе ледника Богдановича. Ему удалось дозвониться до спасателей и передать им свои координаты, к нему сразу же направили экипаж поисковиков. Отмечается, что во время поисковых работ связь с первой группой спасателей временно отсутствовала из-за сложного рельефа, однако операция не прекращалась.
«Спасатели пешком добрались до потерявшегося подростка. У него было зафиксировано обморожение рук», — рассказали в службе спасения. Подростку сразу же оказали первую помощь, а после сопроводили до стоянки «Шымбулака» и передали его родителям.