Подросток заблудился в горах Алматы и получил обморожение

В Алматы спасатели пришли на помощь 17-летнему юноше, который отстал от своей группы и заблудился. В горах подросток получил обморожение рук, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Как рассказали изданию в Службе спасения Алматы, юноша отстал от своей группы во время спуска в районе ледника Богдановича. Ему удалось дозвониться до спасателей и передать им свои координаты, к нему сразу же направили экипаж поисковиков. Отмечается, что во время поисковых работ связь с первой группой спасателей временно отсутствовала из-за сложного рельефа, однако операция не прекращалась.

«Спасатели пешком добрались до потерявшегося подростка. У него было зафиксировано обморожение рук», — рассказали в службе спасения. Подростку сразу же оказали первую помощь, а после сопроводили до стоянки «Шымбулака» и передали его родителям.