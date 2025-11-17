Подросток заблудился в горах Алматы и получил обморожение

Как рассказали изданию в Службе спасения Алматы, юноша отстал от своей группы во время спуска в районе ледника Богдановича. Ему удалось дозвониться до спасателей и передать им свои координаты, к нему сразу же направили экипаж поисковиков. Отмечается, что во время поисковых работ связь с первой группой спасателей временно отсутствовала из-за сложного рельефа, однако операция не прекращалась.