Трамп нагрубил журналистке за вопрос о секс-скандале

Ранее сообщалось о том, что в ходе анализа опубликованной переписки американского Эпштейна с его братом Марком были выявлены материалы, способные бросить тень на репутацию главы Белого дома. Томас Масси заявил, что в неопубликованной части файлов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, фигурируют несколько десятков имен. Среди них — 20 известных личностей, которые потенциально могут быть причастны к скандалу, однако на данный момент они не являются фигурантами следственных дел.