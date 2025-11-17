Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале об успешном отражении атаки беспилотников летательных аппаратов противника на энергетический объект в Вешкаймском районе.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале об успешном отражении атаки беспилотников летательных аппаратов противника на энергетический объект в Вешкаймском районе. По его данным, в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв и каких-либо пострадавших.

В настоящее время на месте, где были обнаружены обломки БПЛА, проводят все необходимые мероприятия оперативные службы.

Отмечается, что работа энергосистемы не была нарушена, и электроснабжение всех населённых пунктов осуществляется в штатном режиме без перебоев.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над шестью регионами России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше