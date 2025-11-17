БПЛА ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале об успешном отражении атаки беспилотников летательных аппаратов противника на энергетический объект в Вешкаймском районе. По его данным, в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв и каких-либо пострадавших.
В настоящее время на месте, где были обнаружены обломки БПЛА, проводят все необходимые мероприятия оперативные службы.
Отмечается, что работа энергосистемы не была нарушена, и электроснабжение всех населённых пунктов осуществляется в штатном режиме без перебоев.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над шестью регионами России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.