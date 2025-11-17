Ричмонд
Случаи заражения «гонконгским» гриппом выявили еще в одном регионе Казахстана

В Восточно-Казахстанской области выявили пять случаев заражения «гонконгским» гриппом. Ранее этот вид гриппа выявляли у жителей Актюбинской области, передает агентство Kazinform.

Источник: Nur.kz

Основной симптом этого вида гриппа — высокая температура, которая долго не спадает. Она может достигать 40 градусов и более. Лечат этот вид гриппа так же, как и другие острые респираторные вирусные инфекции.

С начала эпидемиологического сезона в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев ОРВИ. Более половины заболевших — дети младше 14 лет.

В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что помимо гриппа, в области сейчас циркулируют риновирус, аденовирус и боковирус.

Ранее жители Актобе жаловались на простуду с высокой температурой и кашлем. Врачи поясняли, что это «гонконгский» грипп. Этот вирус относится к сезонным штаммам, которые ежегодно циркулируют в осенне-зимний период и не является новым.