Случаи заражения «гонконгским» гриппом выявили еще в одном регионе Казахстана

Основной симптом этого вида гриппа — высокая температура, которая долго не спадает. Она может достигать 40 градусов и более. Лечат этот вид гриппа так же, как и другие острые респираторные вирусные инфекции.
С начала эпидемиологического сезона в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев ОРВИ. Более половины заболевших — дети младше 14 лет.
В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что помимо гриппа, в области сейчас циркулируют риновирус, аденовирус и боковирус.
Ранее жители Актобе жаловались на простуду с высокой температурой и кашлем. Врачи поясняли, что это «гонконгский» грипп. Этот вирус относится к сезонным штаммам, которые ежегодно циркулируют в осенне-зимний период и не является новым.