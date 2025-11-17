Пострадавшего от схода лавины на Камчатке геолога перевели из реанимации

Напомним, что ранее в Камчатской крае произошёл сход снежной массы, под которой оказались двое мужчин. В результате чрезвычайного происшествия один человек погиб, а второго спасателям удалось обнаружить живым спустя почти 24 часа после схода снега. Следственные органы региона начали проверку инцидента. ЧП произошло вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения в Быстринском районе Камчатского края. В результате схода снежной лавины погиб 39-летний машинист буровой установки подрядной организации.