Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшего от схода лавины на Камчатке геолога перевели из реанимации

Состояние геолога, пострадавшего при сходе лавины на Камчатке 8 ноября, продолжает улучшаться. Как сообщает Министерство здравоохранения региона, мужчина был переведён из отделения реанимации, и в настоящее время его жизни уже ничего не угрожает.

Источник: Life.ru

«Геолог, пострадавший от схода лавины 8 ноября, переведён из реанимации. Его жизни ничего не угрожает, пациент получает симптоматическое лечение», — сказано в заявлении ведомства.

Напомним, что ранее в Камчатской крае произошёл сход снежной массы, под которой оказались двое мужчин. В результате чрезвычайного происшествия один человек погиб, а второго спасателям удалось обнаружить живым спустя почти 24 часа после схода снега. Следственные органы региона начали проверку инцидента. ЧП произошло вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения в Быстринском районе Камчатского края. В результате схода снежной лавины погиб 39-летний машинист буровой установки подрядной организации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше