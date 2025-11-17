Выяснилось, что известная спортсменка пропала в аномальной зоне

Декуб шла не одна: в Гватемале к ней присоединился американский шкипер Натан Перринс. Незадолго до исчезновения он сообщил, что топливо почти закончилось. Поиски судна результатов пока не дали. Мать Декуб говорит, что с дочерью всё должно быть в порядке, и она якобы скоро выйдет к Пуэрто-Рико. Женщина уверена в опыте дочери и считает, что поломки в океане — обычное дело. Она попросила моряков сообщать, если они заметят яхту.