Выяснилось, что известная спортсменка пропала в аномальной зоне

Французская яхтсменка Мари Декуб пропала во время кругосветного путешествия неподалёку от Пуэрто-Рико, пишет Daily Star. Ей 28 лет, в море она вышла в сентябре 2023 года и планировала провести там три года.
GPS перестал передавать сигналы 6 ноября — именно в тот день она должна была подойти к Бермудским островам. Связь с яхтой тоже пропала.
Декуб шла не одна: в Гватемале к ней присоединился американский шкипер Натан Перринс. Незадолго до исчезновения он сообщил, что топливо почти закончилось. Поиски судна результатов пока не дали. Мать Декуб говорит, что с дочерью всё должно быть в порядке, и она якобы скоро выйдет к Пуэрто-Рико. Женщина уверена в опыте дочери и считает, что поломки в океане — обычное дело. Она попросила моряков сообщать, если они заметят яхту.
Бермудский треугольник — район между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Ему приписывают частые исчезновения самолётов и кораблей. Самый известный случай — пропажа пяти бомбардировщиков в 1945 году. Любители мистики объясняют это то «технологиями Атлантиды», то инопланетянами, то «разломом» в пространстве, который якобы втягивает суда в другую реальность.
Читайте также: Выяснилось, что китайские геологи нашли крупнейшее месторождение золота.