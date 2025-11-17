Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию преступления

В ходе беседы с РЕН ТВ бабушка погибшего ребенка, чью голову обнаружили в Гольяновском пруду, а тело в квартире в Балашихе, высказала предположение о возможной причастности к преступлению.
По её словам, подозрения падают на Юлю, подругу дочери Елены, которая проживала вместе с ними в указанной квартире.
Бабушка отметила, что её дочь регулярно оставляла ребёнка под присмотром этой девушки, когда уходила по делам. При этом женщина призналась, что вообще не была осведомлена о личной жизни дочери, поскольку они никогда не обсуждали вопросы отношений, и она даже не подозревала о наличии у Елены возлюбленного.
Ранее сообщалось, что СК показал видео из квартиры, где убили и обезглавили ребенка.
