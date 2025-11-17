В Новосибирске отец пассажирки напал на таксиста из-за спора о детском кресле

Был заказан автомобиль по тарифу «Эконом», однако среди пассажиров оказались женщина с маленьким ребёнком. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Таксист пытался объяснить, что не может нарушать правила перевозки детей, однако в ответ услышал лишь оскорбления от женщины-пассажира. Затем к конфликту подключился её отец, который несколько раз открывал дверь водителя, а затем силой заставил таксиста выйти из машины, после чего началась потасовка.
Также сообщается, что на данный момент поступившее в полицию заявление зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка.