В Новосибирске отец пассажирки напал на таксиста из-за спора о детском кресле

Таксист пытался объяснить, что не может нарушать правила перевозки детей, однако в ответ услышал лишь оскорбления от женщины-пассажира. Затем к конфликту подключился её отец, который несколько раз открывал дверь водителя, а затем силой заставил таксиста выйти из машины, после чего началась потасовка.