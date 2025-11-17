Под Новосибирском женщине дали 11 лет за сбыт наркотиков

Кировский районный суд Новосибирска признал 41-летнюю жительницу города виновной по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотиков в значительном и особо крупном размерах с использованием интернета и действий в составе группы по предварительному сговору.