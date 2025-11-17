Под Новосибирском женщине дали 11 лет за сбыт наркотиков

В Новосибирской области вынесен приговор по делу о покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Кировский районный суд Новосибирска признал 41-летнюю жительницу города виновной по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотиков в значительном и особо крупном размерах с использованием интернета и действий в составе группы по предварительному сговору.
Суд установил, что в марте 2025 года женщина, действуя по согласованию с другими участниками группы, через интернет приобрела свыше 800 граммов наркотического вещества (метилэфедрона), расфасованного в 146 свертков и 300 пакетов. Часть партии она разместила в 25 тайниках.
Задержание произошло возле станции Чемская Западно-Сибирской железной дороги, запрещенное вещество было изъято из незаконного оборота.
С учётом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил женщине наказание по совокупности преступлений — 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.