Два города в России остались без электричества после атак ВСУ

По информации мэра Горловки Ивана Приходько, город в Донецкой Народной Республике оказался полностью без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских формирований. О сложившейся ситуации глава города сообщил 17 ноября в своем Telegram-канале, констатировав полное отсутствие электроэнергии.
Приходько также отметил, что в настоящее время никаких прогнозов по срокам восстановления подачи электричества нет.
Перебои с энергоснабжением зафиксированы и в центральных районах Донецка.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области.
