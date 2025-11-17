Ричмонд
Два города в России остались без электричества после атак ВСУ

По информации мэра Горловки Ивана Приходько, город в Донецкой Народной Республике оказался полностью без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских формирований.

По информации мэра Горловки Ивана Приходько, город в Донецкой Народной Республике оказался полностью без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских формирований. О сложившейся ситуации глава города сообщил 17 ноября в своем Telegram-канале, констатировав полное отсутствие электроэнергии.

Приходько также отметил, что в настоящее время никаких прогнозов по срокам восстановления подачи электричества нет.

Перебои с энергоснабжением зафиксированы и в центральных районах Донецка.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области.

