Жителю Ванино грозит пожизненное заключение за государственную измену

По материалам УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя р.п. Ванино 1973 г.р., причастного к государственной измене, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник посредством Интернет-мессенджера “Telegram” (18+) установил контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал последним сведения о военном объекте, расположенном на территории региона, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации и её Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.
Уголовное дело по ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа, а именно передача противнику сведений, направленных против Вооруженных Сил Российской Федерации и безопасности Российской Федерации) УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Максимальная санкция по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Злоумышленник задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.
Расследование продолжается.
Ранее ИА AmurMedia сообщало что, в Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и пропаганде терроризма. В январе 2025 года подсудимый в сети Интернет установил контакт с представителями Украины и по их заданию отправил им видеозаписи, на которых размещена перевозка военнослужащих и военной техники железнодорожным транспортом.