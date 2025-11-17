Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителю Ванино грозит пожизненное заключение за государственную измену

Мужчина через мессенджер установил контакт с украинской разведкой и передал сведения о военном объекте.

Источник: AmurMedia

По материалам УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя р.п. Ванино 1973 г.р., причастного к государственной измене, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник посредством Интернет-мессенджера “Telegram” (18+) установил контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал последним сведения о военном объекте, расположенном на территории региона, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации и её Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа, а именно передача противнику сведений, направленных против Вооруженных Сил Российской Федерации и безопасности Российской Федерации) УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Максимальная санкция по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее ИА AmurMedia сообщало что, в Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и пропаганде терроризма. В январе 2025 года подсудимый в сети Интернет установил контакт с представителями Украины и по их заданию отправил им видеозаписи, на которых размещена перевозка военнослужащих и военной техники железнодорожным транспортом.