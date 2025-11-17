Жителю Ванино грозит пожизненное заключение за государственную измену

Ранее ИА AmurMedia сообщало что, в Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и пропаганде терроризма. В январе 2025 года подсудимый в сети Интернет установил контакт с представителями Украины и по их заданию отправил им видеозаписи, на которых размещена перевозка военнослужащих и военной техники железнодорожным транспортом.