Двое граждан Китая незаконно пересекли госграницу Приморья для сбора папоротника

Двое граждан Китая отправлены в колонию за незаконное пересечение госграницы. На территории России они собирали папоротник, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
Граждане Хуньчуня договорились о сборе папоротника вблизи российско-китайской границы. Позже они пересекли ее вне пункта пропуска в Хасанском муниципальном округе и направились вглубь территории России для дальнейшего сбора папоротника. Нарушителей задержали сотрудники Пограничного управления.
Французского велопутешественника освободили сразу после приговора суда в Приморье.
Иностранец признал вину в незаконном пересечении государственной границы.
Суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Им назначено наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, французский велопутешественник Софиан Сехили был помещен в СИЗО Уссурийска после того, как незаконно пересек российско-китайскую границу. Мужчина хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.