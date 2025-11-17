Крыша дома сгорела в Хабаровске 16 ноября

За последние 24 часа в Хабаровском крае не случилось ни одной крупной чрезвычайной ситуации. Однако пожарные подразделения продолжали активно работать — они выезжали на тушение 15 техногенных пожаров, шесть из которых произошли в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".