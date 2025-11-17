Крыша дома сгорела в Хабаровске 16 ноября

За последние 24 часа в Хабаровском крае не случилось ни одной крупной чрезвычайной ситуации. Однако пожарные подразделения продолжали активно работать — они выезжали на тушение 15 техногенных пожаров, шесть из которых произошли в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Один из серьезных пожаров произошел в Хабаровске на улице Минометной. В одноэтажном жилом доме полностью сгорела крыша, а внутри огонь повредил потолочные перекрытия. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. Пожарным потребовался около часа, чтобы полностью ликвидировать огонь. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС России.
Вечером в Комсомольске-на-Амуре на улице Запорожской загорелся мусор на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 20 минут. Пострадавших нет, а причину пожара установят специалисты Госпожнадзора.
Также ночью в Комсомольске-на-Амуре пожарные тушили нежилое полуразрушенное здание на улице Парижской Коммуны. В одной из комнат на первом этаже горели деревянные стены и потолок на площади 20 квадратных метров. И в этом случае обошлось без пострадавших.