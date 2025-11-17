Жительница Иркутска едва не перевела 150 тысяч рублей аферистам: ее отговорили полицейские

Сотрудники полиции встретили обманутую женщину на крыльце почты и привезли ее в отдел полиции. Женщина избегала ответов на вопросы и не стала рассказывать всю историю произошедшего. По ее словам, с ней по телефону общались сотрудники ОВД и спецслужб, попросившие перевести 150 тысяч рублей на безопасный счет. При этом у пенсионерки отсутствуют банковские карты, и все средства она хранит наличными.