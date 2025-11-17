Ричмонд
Жительница Иркутска едва не перевела 150 тысяч рублей аферистам: ее отговорили полицейские

Правоохранители встретили обманутую пенсионерку на крыльце почты и доставили в отделение.

Источник: Freepik

IrkutskMedia, 17 ноября. Полицейским поступила информация о том, что пожилая жительница Иркутска попала под воздействие мошенников. В кратчайшие сроки правоохранители установили местоположение женщины, которая ехала в почтовое отделение на такси, чтобы перевести средства на «безопасный счет», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции встретили обманутую женщину на крыльце почты и привезли ее в отдел полиции. Женщина избегала ответов на вопросы и не стала рассказывать всю историю произошедшего. По ее словам, с ней по телефону общались сотрудники ОВД и спецслужб, попросившие перевести 150 тысяч рублей на безопасный счет. При этом у пенсионерки отсутствуют банковские карты, и все средства она хранит наличными.

Ранее агентство сообщало, что правоохранители спасли сбережения преподавателя в Иркутске. В УБК ГУ МВД России по Иркутской области поступила информация о том, что жительница Иркутска стала потенциальной жертвой мошенников. Правоохранители перехватили женщину на Центральном рынке и отговорили от перевода сбережений аферистам.