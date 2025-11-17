Эквадорцы проголосовали против иностранных военных баз в своей стране

61,4% граждан Эквадора выступили против разработки новой конституции на общенациональном референдуме.
Граждане Эквадора на общенациональном референдуме проголосовали против возвращения иностранных военных баз на территорию страны. Одновременно они отвергли идею разработки новой конституции, которая могла бы разрешить размещение таких объектов.
«Свыше 60% эквадорцев ответило “нет” на вопрос, “согласны ли они, что запрет на размещение военных иностранных баз… следует отменить”», — указано в данных, опубликованных на сайте избирательного совета (НИС). Также 61,4% граждан проголосовали против созыва Учредительного собрания для разработки нового основного закона страны. Председатель НИС Диана Атамайнт отметила, что результаты демонстрируют выраженную перемену в настроениях эквадорцев.
Ранее правительство Эквадора обсуждало подписание трехсторонних рамочных соглашений о взаимной торговле с США, Сальвадором и Гватемалой, передает портал Новости Mail. Данные договоренности направлены на устранение нетарифных барьеров, укрепление логистических цепочек и обеспечение прозрачности доступа на рынки стран-участниц. Официальное уведомление о заключении соглашений будет распространено администрацией Белого дома.