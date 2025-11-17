Эквадорцы проголосовали против иностранных военных баз в своей стране

«Свыше 60% эквадорцев ответило “нет” на вопрос, “согласны ли они, что запрет на размещение военных иностранных баз… следует отменить”», — указано в данных, опубликованных на сайте избирательного совета (НИС). Также 61,4% граждан проголосовали против созыва Учредительного собрания для разработки нового основного закона страны. Председатель НИС Диана Атамайнт отметила, что результаты демонстрируют выраженную перемену в настроениях эквадорцев.