Престарелый хозяин ресторана задушил молодую сожительницу, уставшую жить

В префектуре Канагава (Япония) 74-летний владелец небольшого ресторана из Йокогамы напал на свою сожительницу, которой было 29 лет. Они жили в квартире над его заведением.
Утром 13 ноября мужчина накинулся на женщину и начал ее душить. Полиция уточнила, что они не были родственниками, передает Japan Today (JT).
Он сам позвонил в экстренную службу. Медики нашли женщину без сознания и отвезли в больницу, но она погибла.
Мужчина признал, что напал на нее. Он сказал, что она часто говорила, что устала жить, и он решил так ей «помочь».
