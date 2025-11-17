Двое пенсионеров погибли в ДТП под Челябинском

На дороге Челябинск-Харлуши вечером 16 ноября произошла смертельная авария.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 75-летняя женщина разворачивалась на Kia Rio и не пропустила встречный кроссовер Chery Tiggo 8, за рулем которого был 37-летний мужчина. Произошло столкновение.
Водитель Kia и ее 78-летний пассажир погибли на месте. Выжила двухмесячная девочка, ехавшая с пенсионерами в детской люльке на заднем сиденье. Ее с места ДТП увезли в больницу, но врачи заключили, что серьезных травм малышка не получила.