Двое пенсионеров погибли в ДТП под Челябинском

Двухмесячная девочка попала в больницу после аварии в Сосновском районе.

Источник: Комсомольская правда

На дороге Челябинск-Харлуши вечером 16 ноября произошла смертельная авария.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 75-летняя женщина разворачивалась на Kia Rio и не пропустила встречный кроссовер Chery Tiggo 8, за рулем которого был 37-летний мужчина. Произошло столкновение.

Водитель Kia и ее 78-летний пассажир погибли на месте. Выжила двухмесячная девочка, ехавшая с пенсионерами в детской люльке на заднем сиденье. Ее с места ДТП увезли в больницу, но врачи заключили, что серьезных травм малышка не получила.