Двое пенсионеров погибли в ДТП под Челябинском

Водитель Kia и ее 78-летний пассажир погибли на месте. Выжила двухмесячная девочка, ехавшая с пенсионерами в детской люльке на заднем сиденье. Ее с места ДТП увезли в больницу, но врачи заключили, что серьезных травм малышка не получила.