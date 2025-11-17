В Кургане приняли решение по уголовным делам бизнесменов, обвиняемых во взятке экс-замглавы Кетово

О коррупционном преступлении в Кетовской администрации стало известно в марте. Силовики задержали экс-замглавы Николая Бабкина и предъявили ему обвинение в незаконном получении 600 тысяч рублей. За эти деньги он якобы обещал добиться для бизнесмена разрешения организовать торговлю на территории Кургана. Бабкин был отправлен в СИЗО. В ходе рассмотрения материалов предварительного следствия стало известно об участниках незаконных действий из коммерческих структур.