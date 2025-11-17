Оперативники СГБ задержали трех мужчин, пытавшихся продать самодельные золотые слитки

В результате были задержаны трое жителей Навоийской и Самаркандской областей в возрасте 29, 41 и 43 лет. По данным следствия, мужчины договорились с потенциальным покупателем о продаже двух самодельных золотых слитков общим весом 475 граммов за 737 миллионов сумов. Задержание произошло в момент передачи покупателю первой части суммы — 500 миллионов сумов.
Согласно заключению Государственной инспекции по контролю за пробирной оценкой, чистый вес слитков с пробой 994 составил 472 грамма. Оценочная стоимость этого золота — 740,4 миллиона сумов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 177 Уголовного кодекса — «незаконное приобретение или продажа валютных ценностей». В настоящее время ведутся необходимые следственные действия.
Примечательно, что двое из задержанных ранее уже были судимы, и один из них на момент задержания проходил наказание в виде исправительных работ.
Перед следствием стоит важная задача: установить источник происхождения золотых слитков. Не исключено, что они были получены в результате незаконной добычи на нелегальных шахтах, которых особенно много в Самаркандской и Навоийской областях.