Оперативники СГБ задержали трех мужчин, пытавшихся продать самодельные золотые слитки

В результате были задержаны трое жителей Навоийской и Самаркандской областей в возрасте 29, 41 и 43 лет. По данным следствия, мужчины договорились с потенциальным покупателем о продаже двух самодельных золотых слитков общим весом 475 граммов за 737 миллионов сумов. Задержание произошло в момент передачи покупателю первой части суммы — 500 миллионов сумов.