Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперативники СГБ задержали трех мужчин, пытавшихся продать самодельные золотые слитки

Vaib.uz (Узбекистан. 17 ноября). Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели очередную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов в Каттакурганском районе Самаркандской области.

Источник: Vaib.Uz

В результате были задержаны трое жителей Навоийской и Самаркандской областей в возрасте 29, 41 и 43 лет. По данным следствия, мужчины договорились с потенциальным покупателем о продаже двух самодельных золотых слитков общим весом 475 граммов за 737 миллионов сумов. Задержание произошло в момент передачи покупателю первой части суммы — 500 миллионов сумов.

Согласно заключению Государственной инспекции по контролю за пробирной оценкой, чистый вес слитков с пробой 994 составил 472 грамма. Оценочная стоимость этого золота — 740,4 миллиона сумов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 177 Уголовного кодекса — «незаконное приобретение или продажа валютных ценностей». В настоящее время ведутся необходимые следственные действия.

Примечательно, что двое из задержанных ранее уже были судимы, и один из них на момент задержания проходил наказание в виде исправительных работ.

Перед следствием стоит важная задача: установить источник происхождения золотых слитков. Не исключено, что они были получены в результате незаконной добычи на нелегальных шахтах, которых особенно много в Самаркандской и Навоийской областях.