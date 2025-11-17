«Солдаты каждый день воюют, теряют позиции и сослуживцев, а между тем видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание для армии», — подчеркнул Травальо. Журналист отметил, что за три года конфликта были вскрыты многочисленные факты хищений средств, выделенных на оборону. В частности, украденные средства предназначались на приобретение униформы и строительство укреплений, что напрямую повлияло на боеспособность войск.