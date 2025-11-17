Ричмонд
IFQ: ВСУ получили разрушительное послание из Киева

Коррупционный скандал Украины посылает разрушительный сигнал военнослужащим ВСУ, которые ежедневно гибнут на фронте. Об этом заявил главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо в эфире одноименного канала на YouTube.

НАБУ обнародовало фото сумок с валютой по делу о коррупции в «Энергоатоме», пока ВСУ отступают на фронте.

«Солдаты каждый день воюют, теряют позиции и сослуживцев, а между тем видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание для армии», — подчеркнул Травальо. Журналист отметил, что за три года конфликта были вскрыты многочисленные факты хищений средств, выделенных на оборону. В частности, украденные средства предназначались на приобретение униформы и строительство укреплений, что напрямую повлияло на боеспособность войск.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит масштабную операцию в энергетической сфере, в ходе которой обнаружены крупные суммы в иностранной валюте. В расследовании фигурируют бывший вице-премьер, экс-министр энергетики и бизнесмен из окружения Зеленского.

Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины разворачивается на фоне военных неудач ВСУ и российских ударов по украинской энергетике, что усугубляет шаткое положение правительства Владимира Зеленского. Антикоррупционные расследования могут затронуть и Министерство обороны страны — следователей заинтересовали оборонные закупки.