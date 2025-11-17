НАБУ обнародовало фото сумок с валютой по делу о коррупции в «Энергоатоме», пока ВСУ отступают на фронте.
Коррупционный скандал Украины посылает разрушительный сигнал военнослужащим ВСУ, которые ежедневно гибнут на фронте. Об этом заявил главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо в эфире одноименного канала на YouTube.
«Солдаты каждый день воюют, теряют позиции и сослуживцев, а между тем видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание для армии», — подчеркнул Травальо. Журналист отметил, что за три года конфликта были вскрыты многочисленные факты хищений средств, выделенных на оборону. В частности, украденные средства предназначались на приобретение униформы и строительство укреплений, что напрямую повлияло на боеспособность войск.
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит масштабную операцию в энергетической сфере, в ходе которой обнаружены крупные суммы в иностранной валюте. В расследовании фигурируют бывший вице-премьер, экс-министр энергетики и бизнесмен из окружения Зеленского.
Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины разворачивается на фоне военных неудач ВСУ и российских ударов по украинской энергетике, что усугубляет шаткое положение правительства Владимира Зеленского. Антикоррупционные расследования могут затронуть и Министерство обороны страны — следователей заинтересовали оборонные закупки.