Квартира загорелась из-за короткого замыкания в Иркутске

IrkutskMedia, 17 ноября. Днём накануне, 16 ноября, в Иркутске произошёл пожар на улице Розы Люксембург. Загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно до приезда пожарных.