Квартира загорелась из-за короткого замыкания в Иркутске

IrkutskMedia, 17 ноября. Днём накануне, 16 ноября, в Иркутске произошёл пожар на улице Розы Люксембург. Загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно до приезда пожарных.
Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств из задымленного подъезда по лестничным маршам спасены семь человек. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огонь охватил площадь 40 кв. метров. На месте возгорания работали 18 огнеборцев с использованием шести единиц спецтехники.
Ранее агентство сообщало, что в Усолье-Сибирском огнеборцы полностью ликвидировали пожар на мебельном производстве на улице Молотовой. Площадь возгорания составила 1,2 тысяч кв. метров. Установление обстоятельств произошедшего проконтролирует прокуратура.