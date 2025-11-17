Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартира загорелась из-за короткого замыкания в Иркутске

До приезда огнеборцев из подъезда эвакуировались 20 человек (ВИДЕО).

Источник: AP 2024

IrkutskMedia, 17 ноября. Днём накануне, 16 ноября, в Иркутске произошёл пожар на улице Розы Люксембург. Загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно до приезда пожарных.

Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств из задымленного подъезда по лестничным маршам спасены семь человек. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огонь охватил площадь 40 кв. метров. На месте возгорания работали 18 огнеборцев с использованием шести единиц спецтехники.

Ранее агентство сообщало, что в Усолье-Сибирском огнеборцы полностью ликвидировали пожар на мебельном производстве на улице Молотовой. Площадь возгорания составила 1,2 тысяч кв. метров. Установление обстоятельств произошедшего проконтролирует прокуратура.