Двое детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, так, утром 11 ноября на одной из улиц Иркутска водитель Ford Mondeo сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожного инцидента подросток получила травмы.