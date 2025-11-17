Двое детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

IrkutskMedia, 17 ноября. С 10 по 16 ноября в авариях на дорогах Иркутска и района двое детей получили травмы. Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего. Прокуратура проконтролирует ход расследования ДТП.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, так, утром 11 ноября на одной из улиц Иркутска водитель Ford Mondeo сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожного инцидента подросток получила травмы.
Кроме того, днем 16 ноября в столице Приангарья столкнулись «УАЗ Патриот» и Toyota Camry Solara. В результате дорожного инцидента пострадала 8-летняя пассажирка отечественного авто.
По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
Ранее агентство сообщало, что в микрорайоне Берёзовом Иркутского района произошло серьёзное ДТП — водитель автомобиля Honda CR-V сбил женщину 1951 года рождения. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения.