«Перцовый» побег: во Владивостоке пьяный водитель напал на полицейского и угодил под арест

После столкновения с припаркованной машиной мужчина пытался скрыться.

Источник: PrimaMedia.ru

Жителя Владивостока заключили под стражу за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«В утреннее время 14 ноября 36-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Honda Fit на улице Ивановской во Владивостоке, совершил столкновение с припаркованным транспортным средством. После ДТП водитель попытался скрыться с места происшествия. В ходе пресечения противоправных действий фигурант произвел из аэрозольного пистолета два выстрела перцовой жидкостью в лицо сотрудника правоохранительных органов и ударил его ногой в спину», — говорится в сообщении.

С учётом позиции прокурора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним, жительницу Дальнегорска арестовали за дебош в одном из цветочных салонов Владивостока. Женщина устроила погром в помещении и напала на флориста. По факту нанесения телесных повреждений сотруднице салона проводится проверка.