«Перцовый» побег: во Владивостоке пьяный водитель напал на полицейского и угодил под арест

«В утреннее время 14 ноября 36-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Honda Fit на улице Ивановской во Владивостоке, совершил столкновение с припаркованным транспортным средством. После ДТП водитель попытался скрыться с места происшествия. В ходе пресечения противоправных действий фигурант произвел из аэрозольного пистолета два выстрела перцовой жидкостью в лицо сотрудника правоохранительных органов и ударил его ногой в спину», — говорится в сообщении.