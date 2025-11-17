Многомиллионные сбережения растаяли у хабаровчанок из-за аферистов

Студентке поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником по обслуживанию домофонов и попросил продиктовать код из сообщения. После этого девушке стали звонить другие мошенники под видом работников различных ведомств и сообщили, что якобы на её счет оформлена нотариальная доверенность. Под предлогом «сохранения денег» потерпевшая перевела все накопления на «безопасный» счет.