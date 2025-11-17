Многомиллионные сбережения растаяли у хабаровчанок из-за аферистов

В Хабаровске 21-летняя студентка и пенсионерка стали жертвами телефонных мошенников и перевели аферистам около 5 млн рублей личных сбережений, — сообщает полиция Хабаровского края.
Студентке поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником по обслуживанию домофонов и попросил продиктовать код из сообщения. После этого девушке стали звонить другие мошенники под видом работников различных ведомств и сообщили, что якобы на её счет оформлена нотариальная доверенность. Под предлогом «сохранения денег» потерпевшая перевела все накопления на «безопасный» счет.
Пенсионерка попалась на аналогичную схему и перевела аферистам свои сбережения.
По факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция напоминает: не сообщайте посторонним паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС, а также прерывайте подозрительные звонки. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят клиентам с угрозами потери средств и не просят продать имущество.