Многомиллионные сбережения растаяли у хабаровчанок из-за аферистов

Студентка и пенсионерка повелись на одну схему и потеряли все накопления, полиция предупреждает жителей о новых схемах обмана.

Источник: Freepik

В Хабаровске 21-летняя студентка и пенсионерка стали жертвами телефонных мошенников и перевели аферистам около 5 млн рублей личных сбережений, — сообщает полиция Хабаровского края.

Студентке поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником по обслуживанию домофонов и попросил продиктовать код из сообщения. После этого девушке стали звонить другие мошенники под видом работников различных ведомств и сообщили, что якобы на её счет оформлена нотариальная доверенность. Под предлогом «сохранения денег» потерпевшая перевела все накопления на «безопасный» счет.

Пенсионерка попалась на аналогичную схему и перевела аферистам свои сбережения.

По факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция напоминает: не сообщайте посторонним паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС, а также прерывайте подозрительные звонки. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят клиентам с угрозами потери средств и не просят продать имущество.