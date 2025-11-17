Mirror: НАТО впервые использует авианосную ударную группу для подготовки к войне с РФ

Огромный 280-метровый авианосец направлен в Средиземное море, чтобы принять участие в учениях альянса. На его борту также находятся 24 британских истребителя F-35. Цель похода — участие в масштабных военно-воздушных и военно-морских учениях НАТО «Удар сокола», которые пройдут в Италии. В публикации отмечается, что такая демонстрация силы и укрепление обороны стран Европы станут одними из главных тем переговоров между британским министром иностранных дел Иветт Купер и министром обороны Соединенного Королевства Джоном Хили на встрече с их итальянскими коллегами.