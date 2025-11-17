Ричмонд
Внедорожник устроил ДТП с четырьмя машинами в Хабаровске

Автомобили получили механические повреждения разной степени.

Источник: Соцсети

В Хабаровске внедорожник спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями на фоне осложнённой дорожной обстановки из-за циклона. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, сегодня, 17 ноября, около 09:56 водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Ворошилова в сторону улицы Суворова, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Insight. После удара внедорожник продолжил движение и наехал на припаркованные Hyundai Solaris, Honda Fit и Toyota Windom.

По предварительной информации, участники происшествия не получили травм. Машины получили механические повреждения разной степени. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из-за циклона на улицах города сегодня сформировались снежные валы и наледь, что осложняет управление транспортом. По данным синоптиков, снегопад ослабнет уже к вечеру.