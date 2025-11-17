Внедорожник устроил ДТП с четырьмя машинами в Хабаровске

По данным ГАИ, сегодня, 17 ноября, около 09:56 водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Ворошилова в сторону улицы Суворова, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Insight. После удара внедорожник продолжил движение и наехал на припаркованные Hyundai Solaris, Honda Fit и Toyota Windom.