Над регионами России ПВО сбили почти 850 дронов

За последнюю неделю российские системы ПВО уничтожили значительно больше беспилотников, чем неделей ранее. Для сравнения: в ночь на 26 октября было сбито 82 дрона, а за неделю до 17 ноября — уже 848 беспилотников. Воздушные атаки продолжают затрагивать разные регионы страны, включая Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.