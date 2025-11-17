Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У главной набережной Владивостока на волнах обнаружили мертвое тело

Спасатели извлекли труп из воды и передали полиции для дальнейшего расследования.

Источник: Аргументы и факты

На Спортивной набережной Владивостока в районе пирсов, расположенных за частью территории недавно подвергшейся реконструкции, в воскресенье, 16 ноября, примерно в 15 часов дня очевидцы заметили тело мужчины, находившееся на волнах у берега. Труп обнаружили напротив спорткомплекса «Олимпиец», уточнила пресс-служба МЧС Приморского края.

Муниципальные спасатели оперативно извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время правоохранители занимаются установлением личности погибшего, а также выясняют обстоятельства и точную дату его гибели.