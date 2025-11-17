У главной набережной Владивостока на волнах обнаружили мертвое тело

На Спортивной набережной Владивостока в районе пирсов, расположенных за частью территории недавно подвергшейся реконструкции, в воскресенье, 16 ноября, примерно в 15 часов дня очевидцы заметили тело мужчины, находившееся на волнах у берега. Труп обнаружили напротив спорткомплекса «Олимпиец», уточнила пресс-служба МЧС Приморского края.
Муниципальные спасатели оперативно извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время правоохранители занимаются установлением личности погибшего, а также выясняют обстоятельства и точную дату его гибели.