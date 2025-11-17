Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские спасатели эвакуировали мужчину с Торгашинской лестницы

Во время прогулки 45-летнему туристу внезапно стало плохо — у него случился гипертонический криз.

Источник: Комсомольская правда

Днем 16 ноября красноярские спасатели эвакуировали мужчину с Торгашинской лестницы. Как рассказали в пресс-службе учреждения, во время прогулки 45-летнему туристу внезапно стало плохо — у него случился гипертонический криз. В экстренные службы позвонили свидетели происшествия.

Специалисты погрузили пострадавшего на носилки, доставили его до улицы Базайская и передали родственникам.

Кроме того, уже вечером в эко-парке «Гремячая грива» около видовки № 5 заблудилась пара. Когда начало темнеть, они осознали, что не могут найти дорогу обратно, и позвонили по телефону 112. Спасатели нашли потерявшихся и вывели их из леса.

Ранее мы писали, что в одной из многоэтажек Норильска произошло возгорание на площади один квадратный метр. Пострадал один человек.