Днем 16 ноября красноярские спасатели эвакуировали мужчину с Торгашинской лестницы. Как рассказали в пресс-службе учреждения, во время прогулки 45-летнему туристу внезапно стало плохо — у него случился гипертонический криз. В экстренные службы позвонили свидетели происшествия.
Специалисты погрузили пострадавшего на носилки, доставили его до улицы Базайская и передали родственникам.
Кроме того, уже вечером в эко-парке «Гремячая грива» около видовки № 5 заблудилась пара. Когда начало темнеть, они осознали, что не могут найти дорогу обратно, и позвонили по телефону 112. Спасатели нашли потерявшихся и вывели их из леса.
