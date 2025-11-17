Пожар после взрыва газа произошел в многоэтажном доме в Алматинской области

АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. МЧС Казахстана сообщил о взрыве газа и последующем пожаре в трехэтажном жилом доме в селе Карабулак Талгарского района Алматинской области.
«На месте был развернут штаб по тушению пожара. К ликвидации возгорания привлекались пять звеньев газодымозащитной службы, водоснабжение было организовано подвозом от пожарного гидранта», — рассказали в ведомстве.
Спасатели провели разведку в многоквартирном доме и со второго этажа спасли двух взрослых, передав их работникам бригады скорой медицинской помощи. Также на безопасное место вынесли 15 газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв.
Пострадавших доставили в больницу еще до прибытия сотрудников ДЧС. Эвакуированных жильцов обогревали в вахтовке департамента и в двух автобусах, поданных местными властями.