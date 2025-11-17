Пожар в квартире унес жизнь жителя Башкирии: трагедия могла произойти из-за пагубной привычки мужчины

Вечером 16 ноября в башкирском городе Нефтекамске на улице Нефтяников произошел пожар в однокомнатной квартире. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать, но, к сожалению, в результате ЧП погиб 69-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба МЧС, выяснением обстоятельств случившегося занимается дознаватель ведомства. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
В экстренной службе напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять непотушенные сигареты, не перегружать электросети и устанавливать в домах пожарные извещатели.
