Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в квартире унес жизнь жителя Башкирии: трагедия могла произойти из-за пагубной привычки мужчины

В Башкирии пожар в квартире унес жизнь 69-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 ноября в башкирском городе Нефтекамске на улице Нефтяников произошел пожар в однокомнатной квартире. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать, но, к сожалению, в результате ЧП погиб 69-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба МЧС, выяснением обстоятельств случившегося занимается дознаватель ведомства. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

В экстренной службе напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять непотушенные сигареты, не перегружать электросети и устанавливать в домах пожарные извещатели.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.