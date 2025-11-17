Ричмонд
Стало известно, почему суд отказал в апелляции экс-замглаве Росприроднадзора

Московский облсуд не принял апелляцию замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Он хотел добиться более мягкого наказания, но, как пишет «Коммерсантъ», суд не увидел для этого оснований.

Адвокат говорил, что в колонии Митволь не нарушал порядок, получил одно поощрение, признаёт вину и понемногу гасит ущерб из своей зарплаты. Из этого защита сделала вывод, что он не обязан досиживать срок полностью. Но прокуратура была против.

В характеристике из колонии указали, что отпускать его рано, потому что выплаты мизерные и цели наказания, по их мнению, ещё не достигнуты. Долг Митволя превышает 951 млн рублей. Из них, в основном благодаря родным, удалось вернуть 2,1 млн. Сам он говорил, что получает в колонии около 15 тысяч в месяц и такими темпами будет расплачиваться «девять с половиной тысяч лет».

Дело на него завели в 2022 году по крупному мошенничеству — ему вменили хищение почти миллиарда при проектировании красноярского метро. Следствие утверждало, что деньги ушли, а изыскания не были выполнены, да и документация оказалась устаревшей.

В ноябре 2023 года его приговорили к 4,5 годам колонии. Митволь обращался за помилованием к президенту РФ, но получил отказ.

