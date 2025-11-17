Стало известно, почему суд отказал в апелляции экс-замглаве Росприроднадзора

В характеристике из колонии указали, что отпускать его рано, потому что выплаты мизерные и цели наказания, по их мнению, ещё не достигнуты. Долг Митволя превышает 951 млн рублей. Из них, в основном благодаря родным, удалось вернуть 2,1 млн. Сам он говорил, что получает в колонии около 15 тысяч в месяц и такими темпами будет расплачиваться «девять с половиной тысяч лет».