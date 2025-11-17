Ричмонд
Пять человек пострадали на дорогах Братска за неделю

За период с 10 по 16 ноября в Братске и Братском районе было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия. В пяти из этих аварий травмы получили пять человек.

Источник: ТК Город

Статистика происшествий включает:

19 столкновений транспортных средств.

6 наездов на стоящее транспортное средство.

3 наезда на препятствие.

3 наезда на пешехода.

1 случай обрыва топливного заправочного пистолета на АЗК.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям содержать автомобиль в должном техническом состоянии. При выборе скорости необходимо учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Подъезжая к пешеходному переходу, следует заблаговременно снижать скорость и проявлять особую внимательность к несовершеннолетним участникам дорожного движения.