Пять человек пострадали на дорогах Братска за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям содержать автомобиль в должном техническом состоянии. При выборе скорости необходимо учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Подъезжая к пешеходному переходу, следует заблаговременно снижать скорость и проявлять особую внимательность к несовершеннолетним участникам дорожного движения.