Наемники ВСУ казнили свердловского бойца в зоне СВО — его спас американский бронежилет

Судейкин — оренбургский казак, имеет чин подъесаула. Его жизнь с юности была тесно связана со службой. Родился он 1 октября 1981 года в Таджикистане, но из-за вооруженного конфликта в республике семья была вынуждена переехать. Сначала — в Рязанскую область, а затем Сергей перебрался на Урал и поступил в техникум в Екатеринбурге. Однако учебу пришлось прервать из-за болезни отца, и в 1999 году молодой человек был призван в армию.