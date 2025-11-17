Бандитский спецназ с берегов Невы

«Танкист» начал свой путь с образцовой армейской карьеры: с отличием окончил Казанское танковое училище и служил под Выборгом, командуя лучшим подразделением части и будучи кандидатом в мастера спорта по боксу и стрельбе. Правда, проблемы с законом и жесткий нрав проявились у капитана еще во время службы: в конце 1980-х он ударил «второгодника», сломав срочнику челюсть, но уголовное дело удалось замять. Позже офицер насмерть задавил танком солдата, с которым поссорился накануне. Суд признал его виновным в неосторожном причинении смерти, приговорив к двум годам условно (судимость сняли досрочно). В начале 1990-х был арестован за умышленное убийство солдата, который надерзил ему в столовой, — Юрий Бирюченко выстрелил ему в затылок. В 1992 году «Танкиста» признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.