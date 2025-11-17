Омичей продолжают активно обманывать телефонные мошенники

114 тысяч рублей лишился 52-летний разнорабочий из Нижнеомского района. При попытке приобрести гусеницы для квадроцикла через популярный интернет-ресурс, мужчина столкнулся с мошеннической схемой. Продавец, под предлогом проблем со связью на сайте, убедил его перейти для общения в мессенджер, а затем провести оплату в обход платформы. После перевода 114 тысяч рублей в качестве предоплаты за запчасть, которую якобы должны были отправить транспортной компанией, злоумышленник прекратил выходить на связь. Также по схожей схеме был обманут 38-летний омич. Мужчина откликнулся на объявление о продаже мотоцикла на том же ресурсе и перевел мошенникам 90 тысяч рублей.