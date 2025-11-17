Красноярские спасатели по запросу полиции выехали на поиски семьи Усольцевых

17 ноября красноярские спасатели по запросу полиции вновь выехали на поиски исчезнувшей в тайге Партизанского района семьи Усольцевых. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
На прошлой неделе стало известно, что автомобиль Skoda Kodiaq, на котором родственники отправились в туристический поход, признали вещественным доказательством по уголовному делу. Как уточнили в СК, иномарка необходима для сбора генетического материала.
До этого следователи подтвердили, что во время осмотра машины сотрудники правоохранительных органов нашли в бардачке деньги — 300 тысяч рублей.
Напомним, супруги — 64-летний Сергей и его 48-летняя жена Ирина — пошли прогуляться 28 сентября по живописному маршруту по Кутурчинскому Белогорью вместе с пятилетней дочкой Ариной и корги по кличке Лада. После этого они… исчезли.