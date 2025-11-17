Силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской.
Также пять БПЛА уничтожили над Ульяновской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской и по одному над Нижегородской и Тульской областями.
— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 16 ноября до 7.00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — написали в Telegram-канале МО РФ.
Днем ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 57 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России.
Ранее стало известно, что украинская армия при помощи БПЛА ударила по Волгограду. Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажного дома, произошел пожар.