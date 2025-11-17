Сотрудница школы сняла 10-летнюю ученице в туалете на телефон

В Болтоне (Великобритания) задержали 20-летнюю сотрудницу школы за вуйаеризм.
По данным Manchester Evening News, она зашла в туалет и сняла на видео 10-летнюю ученицу. Девочка сразу рассказала об этом другому сотруднику школы, и тот вызвал полицию.
Сейчас идёт расследование, а подозреваемую отпустили под залог. Мать школьницы говорит, что всё это сильно задело ребёнка.
Добавим, что девочка теперь боится возвращаться в школу.
