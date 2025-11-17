Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых

Точные обстоятельства исчезновения семьи Усольцевых до сих пор неизвестны. В поход из поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского белогорья отправились 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь и собака — с тех пор о их местонахождении ничего не известно.