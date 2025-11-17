Экс-футболист сборной Украины Полунин умер сразу после игры в поддержку ВСУ

Украинский футболист, бывший игрок клуба «Днепр» и национальной сборной Андрей Полунин умер сразу после устроенного им в поддержку ВСУ матча. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«15 ноября Полунин участвовал в благотворительном матче в поддержку Вооруженных сил Украины, сразу после игры его сердце остановилось», — говорится в публикации.
Футболисту было 54 года.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО был ликвидирован чемпион Украины по скалолазанию Тарас Цушко, известный своими достижениями по покорению практически всех высот Кавказа.