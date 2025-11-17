За ночь расчёты ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 16 ноября до 7.00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — утончили в ведомстве.
Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Тамбовской областью, пять — над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской областью, три — над Орловской областью. По одному дрону уничтожили над Нижегородской и Тульской областями.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе. Она была отражена. Пострадавших нет, перебоев с электричеством не зафиксировано. На месте падения обломков работали спецслужбы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.