За ночь расчёты ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 16 ноября до 7.00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — утончили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Тамбовской областью, пять — над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской областью, три — над Орловской областью. По одному дрону уничтожили над Нижегородской и Тульской областями.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе. Она была отражена. Пострадавших нет, перебоев с электричеством не зафиксировано. На месте падения обломков работали спецслужбы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
