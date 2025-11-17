На трассе под Красноярском грузовик насмерть сбил пешехода

Ночью 17 ноября в Емельяновском округе на 23-м километре трассы «Обход Красноярск» произошла смертельная авария. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, 43-летний водитель грузовика Isuzu сбил пешехода, которая двигалась по проезжей части дороги в попутном направлении.
В результате женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Полицейские уточняют, что на одежде погибшей не было световозвращающих элементов.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Сотрудники правоохранительных органов ведут работу по установлению личности пешехода.
