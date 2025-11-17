Ричмонд
ВСУ атаковали дронами семь регионов России

Российские системы ПВО за ночь с 16 на 17 ноября уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над территорией семи регионов страны. Наибольшее количество дронов сбито в небе над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО перехватили 36 дронов над центральными регионами России за ночь.

Российские системы ПВО за ночь с 16 на 17 ноября уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над территорией семи регионов страны. Наибольшее количество дронов сбито в небе над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщает ведомство в telegram-канале. Воздушные цели были нейтрализованы над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями.

Над Брянской областью уничтожено 14 беспилотников, над Тамбовской — 8, над Ульяновской — 5 летательных аппаратов. На остальные регионы пришлось от одного до четырех перехваченных БПЛА.

За последние несколько недель это не первый случай уничтожения украинских беспилотников на территории России. Так, в ночь на 23 октября были ликвидирован 139 БПЛА в 11 регионах, а 24 октября — 21 беспилотник над Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областями.

